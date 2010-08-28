-AYDIN'DAKİ YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ AYDIN (A.A) - 28.08.2010 - Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Körteke köyünde çıkan orman yangını söndürüldü. Nazilli Orman İşletme Müdürü Necat Demirsu, Körteke köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ile Aydın, Nazilli ve Yatağan'dan gelen yaklaşık 100 orman yangın söndürme işçisinin müdahale ettiğini ve yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi. Demirsu, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Öte yandan Körteke köyü Yaylalı Mahallesi bölgesinde yangına müdahalede bulunan tankerin devrilmesi sonucu yaralanan söndürme ekibinden Yaşar Telef'in Bozdoğan Devlet Hastanesinde tedavi altında tutulduğu, durumunun da iyi olduğu belirtildi.