-AYDIN'DAKİ PANKART GERGİNLİĞİ AYDIN (A.A) - 17.07.2010 - Aydın'da dün gece MHP Aydın İl Binasına asılan pankartın polis ekiplerince indirilmesinin ardından, Söke ilçesindeki parti binasında asılı olan pankartın da kimliği belirsiz kişilerce indirildiği belirtildi. Aydın MHP il yönetimince il binasının yanı sıra Söke ilçe binasına asılan 'Sen Açıldıkça Analar Ağlıyor' pankartının iplerinin tek taraflı kesildiği ve kullanılamaz konuna getirildiği öğrenildi. Söke İlçe Başkan Vekili Mustafa Karagöz, kendisini gece saat 03.00 sıralarında arayan MHP Aydın İl Başkanı Hasan Muti'nin uyarısı üzerine, parti binasına geldiğini belirterek, pankartın kullanılamaz konumda olduğu belirlediklerini ifade etti. Karagöz, ''Hemen 155'i arayarak pankartımızın bilgileri dışında meçhul birilerince kesildiğini bildirdim. Ancak emniyetten hiçbir görevli gelmedi. İllegal yollardan yapılan bu müdahalenin sorumlularının bulunmasını istiyoruz. Aydın il binasına asılan pankartın hukuka aykırı olmadığı ortaya çıkmıştı. Bizde Söke MHP ilçe teşkilatı olarak illegal yollardan tamamı parti binamıza asıla olan pankartın indirilmesinde suçluların bulunması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz''dedi. MHP İl Başkanı Hasan Muti de yaptığı açıklamada, ''Görgü tanıkları, pankartın gece 01.30 sıralarında sivil giyimli polis olduğunu düşündükleri bir kaç kişi tarafından indirilmek istendiğini, ancak başaramayınca pankartı kullanılamaz konuma getirip olay yerinden uzaklaştıklarını belirttiler. Arkadaşlarımız bugün savcılığa faillerin tespiti için suç duyurusunda bulundu'' diye konutu. Emniyet yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirtti.