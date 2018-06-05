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Aydın'daki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Latif SANSÜR / ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü

05 Haziran 2018 03:39

Latif SANSÜR / ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 
Yangın, bugün akşam saatlerinde Kırkışık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda çıktı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ait 3 helikopter, 8 arazöz, ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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