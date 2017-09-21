Aydın'daki operasyonda FETÖ'den tutuklananların sayısı 6'ya çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'nin jandarma yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3\'ü daha tutuklanınca tutuklu sayısı 6\'ya çıktı.

Aydın Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen 14 Eylül\'de Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Tunceli ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 16 Eylül\'de adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. 4\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇ TUTUKLAMA DAHA

İşlemleri tamamlanan diğer 3 şüpheli de geçen salı günü adliyeye sevk edildi. Bu 3 zanlı da tutuklanınca, tutuklu sayısı 6\'ya çıktı. 1 şüphelinin ise halen sorgusunun sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin örgütün mahrem imamlarıyla görüşmekle suçlandıkları öğrenildi.