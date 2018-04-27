T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'daki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Değirmenci (29) yaralandı

27 Nisan 2018 02:07

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Değirmenci (29) yaralandı. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Nazilli Sanayi Sitesi girişindeki Ticaret Odası Dönerli Kavşağı\'nda meydana geldi. Şahin Kurşun yönetimindeki 02 HC 852 plakalı otomobil, kavşaktan dönmekte olan Murat Değirmenci yönetimindeki 09 R 4331 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü Değirmenci\'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Değirmenci\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliDeğirmenciNazilli Sanayi SitesiTicaret Odası Dönerli KavşağıKurşunHCMurat Değirmenci yönetimindekiNazilli Devlet Hastanesi BuradaKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24