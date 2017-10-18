Aydın'daki kadın cinayetine 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, öldürüldükten sonra cesedi yakılarak, makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanırken, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 7 Ekim Cumartesi günü, Çamlı Mahallesi Manastır Koyu mevkisinde meydana geldi. Çevredekiler, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

İlçedeki kayıp başvurularını incelemeyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan araştırmalar sonucu bulunan cesedin, Eylem Gülçin Kanık\'a ait olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmasını derinleştiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan E.D. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, deniz yoluyla Didim\'den Yunan adalarına geçmesine yardımcı olacaklarını söyledikleri Kanık\'ı, parasını aldıktan sonra öldürdükleri ve delilleri ortadan kaldırmak için de Kanık\'ın cesedini yaktıkları üzerinde duruluyor.



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