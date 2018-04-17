Aydın'daki FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Aydın\'daki emniyet ayağına ilişkin soruşturma kapsamında 11\'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Toplam 29 sanığa 2 yıl 5 ay 10 gün ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşması Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu\'nda yapıldı. Karar duruşmasına sanıklar, tarafların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, 23 sanık \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 10 ay 15\'er gün ile 8\'er yıl arasında değişen hapis cezalarına, 6 sanık da \'silahlı terör örgütüne yardım\' suçundan 2 yıl 5 ay 10\'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 6\'sının beraatine karar veren mahkeme heyeti, 3\'ü firarda olan 6 sanığın dosyasını ise ayırdı. Ayrıca tutuklu olan ve ceza alan 11 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



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