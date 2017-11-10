Aydın'daki boks grup maçları tamamlandı

AYDIN,(DHA) - TÜRKİYE Boks Federasyonu\'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları Aydın\'da oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Efeler Atatürk Spor Salonu ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bugün oynanan final maçları ile ilk grubun şampiyonları belirlenirken, Türkiye Şampiyonası\'na ilk gruptan katılma hakkı kazanan isimler de belli oldu.

Türkiye Şampiyonası\'nın ilk grup maçlarına 24 ilden 80 sporcu katılırken, Aydın\'da ilk 4\'e giren boksörler Aralık ayının son haftasında düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası\'na katılma hakkı kazandı.

Şampiyonada altın madalya kazanan isimler şöyle: 49 kg Devrim Yıldız (Antalya), 52 kg Hamza Kartal (Bursa), 56 kg Selçuk Eker (İstanbul), 60 kg İbrahim Gökçek (Ankara), 64 kg Volkan Gökçek İstanbul, 69 kg Serhat Güler (Bursa), 75 kg İhsan Erdoğan (Bursa), 81 kg Gençkan Yağmur (İstanbul), 91 kg Muhammed Baki Yalçın (İstanbul), +91 kg Eren Uzun (İstanbul)

Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerinde 2. Grup maçları Amasya\'da, 3. Grup maçları ise Iğdır\'da oynanacak.

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