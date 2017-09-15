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Eğitim

Aydın'da, yeni müfredata 'hayır' dediler

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Eğitim- İş Şubesi üyeleri, yeni eğitim- öğretim yılı öncesinde, müfredat değişikliğine tepki gösterdi

15 Eylül 2017 20:44

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, Eğitim- İş Şubesi üyeleri, yeni eğitim- öğretim yılı öncesinde, müfredat değişikliğine tepki gösterdi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan Eğitim-İş Şubesi üyelerinin \'Müfredat Değişikliğine Hayır\' eylemine Atatürkçü Düşünce Derneği ve Belediye-İş Sendikası temsilcileri de destek verdi. Polis, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde güvenlik önlemi aldı.
Eğitim-İş Şubesi adına konuşan Yener Bozkurt, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve çok sayıda eğitimcinin yeni eğitim öğretim yılına büyük sorunlar ve müfredat değişikliğinin gölgesinde gireceğini öne sürerek, şunları söyledi:
\"Başta öğretmen yetiştirme problemleri olmak üzere personel istihdamı, derslik açıkları, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, ikili eğitim öğretim, taşımalı eğitim, sınavlardaki başarısızlıklar, öğrencilerin tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edilmesi, çocukların eğitim dışına itilmesi, sözleşmeli öğretmenlik, görevden almalar ve benzeri sorunlar, bu öğretim yılında da yaşanacak. Kalıcı çözümler üretmek yerine Milli Eğitim Bakanlığı yangından mal kaçırırcasına bu eğitim yılında uygulamaya koyacağı yeni müfredatla bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok etmeye çalışmaktadır. 15 Temmuz ve din ağırlıklı bir müfredat getirdiler. Atatürk gölgelenmiş ve çocuklarımızın geleceğiyle oynanmıştır. Eğitim-İş olarak bu gerici müfredatı yargıya taşıdık. Atatürk\'ü çocuklarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Gelecekte süper İmam Hatiplerin önünü açmak istiyorlar. Ortaokul düzeyinde yurtlar açılacak. Bu yurtlar büyük zararlar doğuracaktır. Bu okullarda okuyacak öğrencilerin devlet yurtlarında kalmaları sağlanmalıdır. Biz gerici müfredata karşıyız ve ‘hayır\' diyoruz.\"

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