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Yaşam

Aydın'da tren kazası: 4 ölü

Aydın'ın Umurlu İlçesi'nde bir trenle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

13 Aralık 2010 02:00

T24 - Aydın'ın Umurlu İlçesi'nde bir trenle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da tren kazası

Bölge Yatılı Kuran Kursu yakınındaki hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazana otomobilde ikisi kuran kursunda görevli öğretmen ve iki personel hayatını kaybetti. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, “Arkadaşlarımız müdahale etti. Araç sürücüsünün tedbirsizliği sonucu kazanın yaşandığını düşünoyoruz. Soruşturma ve inceleme sürüyor” dedi.


Kimlikleri belirlendi

Aydın'ın Umurlu Beldesi'ndeki tren kazasında ölenlerin Yatılı Bölge Kuran Kursu'nda görevli öğretmenler Gazi Yıldırım (44), Murat Maraşlı (27) ile aşçı yardımcıları İzzat Yılmaz (42) ve Nurettin Aktekin (50) oldukları belirlendi. 09 BC 163 pakalı otomobildekilerin mesai bitiminde Yılmaz'a ait otomobille evlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Kazada ölenlerin dördünün de evli oldukları öğrenildi.


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