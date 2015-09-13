T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da trafik kazası: 17 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

13 Eylül 2015 11:57

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolunun Akçaova mevkisindeki kavşakta Cihangir Gökdemir 'in (19) kullandığı 09 LT 065 plakalı otomobille Rahip Uludağ yönetimindeki 09 P 8061 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra minibüste bulunan Çağdaş Yıldırım (11), Hasibe Yıldırım (59), Ahmet Yıldırım (14), Nurdan Yıldırım (39), Esma Şenlik (52), Mustafa Şenlik (56), Nurhayat Şenlik (18), Mürüvvet Menderes (55), Şükran Yüksel (6), Nezahat Yüksel (26), Nehir Yüksel (9), Azra Dudu Yüksel (3), Hakan Orat (10) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çine ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

ETİKETLER

yaralıkazatrafikhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24