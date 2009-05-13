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Aydın'da terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı

13 Mayıs 2009 23:01

Aydın'da, terör örgütü PKK lehine sloganlar atan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Aydın merkeze bağlı Ovaeymir beldesinde düzenlenen Hıdırellez kutlamalarında, terör örgütü PKK lehinde sloganlar atan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 6 kişi, Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Olayla ilgili 2 kişinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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