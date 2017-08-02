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Yaşam

Aydın'da sokak ortasında mastürbasyon yapan adam serbest bırakıldı

H.S.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Bisikletle giderken yoruldum, bir süre dinlenmek için durdum" dedi

02 Ağustos 2017 00:09

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan H.S.'nin, balkonda uyuyan şortlu kızı izleyerek sokak ortasında mastürbasyon yapması apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Aydın'ın Zafer Mahallesi'nde geçen Perşembe günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli H.S., sabah bisikletiyle işyerine giderken dört katlı bir binanın birinci katındaki balkonunda şortla yatan üniversiteli S.K.'yi gördü. Bisikletinden inen H.S., balkonda uyuyan genç kızı daha net görebilmek için yolun karşısındaki kaldırıma geçerek mastürbasyon yapmaya başladı. Üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemli üniforması olan H.S.'yi fark eden aynı apartmandaki bir kişi, durumu polise bildirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.S., ihbar üzerine gelen polisi görünce bisikletine binip kaçmaya çalışırken yakalandı.

"Yoruldum, dinleniyorum"

Üniversite öğrencisi S.K.'nin şikayetçi olduğu H.S., polis tarafından yakalandıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.S.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Bisikletle giderken yoruldum, bir süre dinlenmek için durdum" diye ifade verdiği öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından serbest bırakılan H.S.'nin daha önce de cinsel saldırı ve teşhircilik suçlarından dosyasın bulunduğu öğrenildi.
Bu arada evli ve bir çocuk babası olan H.S.'nin bugün işten çıkarıldığı öğrenildi.

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