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Aydın'da şehidin kuzenini dövdüler...

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin hayatını kaybettiği çatışma ardından, Aydın’da bir inşaatta çalışan Kürt işçiler saldırıya u

17 Temmuz 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin hayatını kaybettiği çatışma ardından, Aydın’da bir inşaatta çalışan Kürt işçiler saldırıya uğradı. Linç edilmek istenenler arasında Silvan'da şehit olan Vefa Çelik’in kuzenin de olduğu iddia edildi.

    

Taraf gazetesinin haberine göre; Aydın’ın Germencik İlçesi’nde otel inşaatında çalışırken “Şehitlerimizin arkasından halay çekiyorsunuz” denilerek yüzlerce kişinin saldırısına uğrayan Kürt işçilerden biri Silvan’daki saldırıda yaşamını yitiren Ağrı’lı Vefa Çelik’in amcasının oğlu çıktı. Fevzi Çelik isimli işçi “Benim amcamın oğlu ölmüş.Yüreğim yanıyor. Cenazesine gitmek için hazırlanırken halay çekiyorsunuz diye saldırıyorlar. Bu nasıl vicdandır, bu nasıl insanlıktır, bu nasıl kardeşliktir” dedi.



İşçiler darp edildi


Silvan’da 13 asker ile 7 PKK’lının yaşamını yitirmesiyle yükselen gerginlik Aydın’da Kürtleri linç girişimine dönüştü. Germencik ilçesinde bir otel inşaatında çalışan yaklaşık 60 Kürt işçi çevre köylerden geldikleri belirtilen yüzlerce kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde sopalar, taşlar bulunan saldırganlar “Bizim 13 şehidimiz var. Siz burada halay çekip bunu kutluyorsunuz”diyerek işçilere saldırdılar. Jandarmanın geldiği ana kadar inşaatın üst katlarına sığınan işçilerden bir çoğu darp edildi. Bu arada Diyarbakırlı olduğu belirtilen Özhan Sarı isimli işçi ise sırtından kurşunla vuruldu. Sarı jandarma aracıyla hastaneye kaldırılırken kalabalık “Kana nak intikam” “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attıktan sonra dağıldı.



Askerin amcasının oğlu


Saldırıya ilişkin bir detay ise gerçekten yürekleri bir kez daha dağladı. İnşaatta saldırıya uğrayan Kürt işçilerden biri Fevzi Çelik. Ağrı’lı olan Çelik, son Silvan saldırısında yaşamını yitiren Vefa Çelik’in amcasının oğlu. Silvan’daki şehit askerin Aydın’da “Terörist kürt”denilerek linç edilmek istenen akrabası Çelik yaşananların şokunu hâlâ üzerinden atamamış: “13 askerimiz şehit olmuş, siz halay çekiyorsunuz diye saldırdılar bize. Bu nasıl düşünülebilir. Bu nasıl gözü dönmüşlük, vicdansızlık, bu nasıl kardeşliktir. Bir insan ölümüne sevinilir mi. Üstelik Silvan’daki askerlerden biri benim amcamın oğlu Fevzi. Babamlar, ailem cenazeye yetişmek için yola çıkmışlardı. Ben de tam son hazırlıklarımı yapıyordum cenazeye yetişeyim diye. Saatler sonra gelen Aydın Valisine de amcamın oğlunun öldüğünü söyledim.


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