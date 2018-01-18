Aydın'da PKK operasyonuna 9 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik bu sabah yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen, terör örgütü PKK\'nın propagandasını yapan kişilere yönelik soruşturmada, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı belirtildi.