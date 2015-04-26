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Özel helikopteri sert iniş yapan işadamı Nazif Zorlu ölümden döndü

Kazada yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

26 Nisan 2015 22:21

İşadamı Ahmet Nazif Zorlu ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 yolcu ve 2 pilotun bulunduğu helikopter, Dalaman'dan İstanbul'a giderken, motor arızası nedeniyle Aydın'ın Karacasu İlçesi yakınlarında sert iniş yaptı.

Zorlu Grubu'na ait Bell- 430 tipi helikopterde bulunanlardan 4 kişi yaralanırken, Ahmet Nazif Zorlu ve eşi Zülal Zorlu ve 2 pilot yara almadan kurtuldu. Kaza bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve eşi ile Prof. Dr. Yunus Aydın, Nurcan Aydın, Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak'ı İstanbul'a götürmek için Dalaman'dan havalanan helikopter Aydın semalarına geldiğinde motorların biri arızalandı. Pilotlar Akın Yağmurlu ve Gülten Karaçay zorunlu iniş için Aydın'ın Karacasu İlçesine bağlı daha önce belde olan Yenice Mahallesi'ndeki Sırma Su Tesisleri pistine inişe geçti.

Piste yaklaştığı sırada kontrolden çıkan helikopter, 10 metre yükseklikten sert iniş yaptı. Kazada helikopterde bulunanlardan beyin cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, Nurcan Aydın, Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak yaralandı. Ahmet Nazif Zorlu, eşi Zülal ve pilotlar, kazayı yara almadan atlattı.

Birinin durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Nazif Zorlu ve eşi, bir süre sonra gönderilen başka bir helikopterle Aydın'dan ayrıldı.

 

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