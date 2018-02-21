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Spor

Aydın'da Özdemir dönemi başlamadan bitti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923'te Akif Başaran'ın yerine dün anlaşmaya varılan teknik direktör Göksel Özdemir dönemi başlamadan bitti

21 Şubat 2018 15:16

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923\'te Akif Başaran\'ın yerine dün anlaşmaya varılan teknik direktör Göksel Özdemir dönemi başlamadan bitti. Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, \"Prensipte anlaşma sağladığımız teknik direktör Göksel Özdemir ile bazı şartların uyuşmaması nedeniyle yolları ayırdık\" dedi.
Teknik direktör arayışına giren siyah-beyazlıların takımın eski çalıştırıcılarından Mustafa Ceviz\'le söz kestiği öğrenildi. Son olarak Batman Petrolspor\'u çalıştıran Ceviz, Nazilli Belediyespor\'da da görev yapmıştı.

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