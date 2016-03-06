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Aydın'da mülteci teknesi battı; 25 kişi hayatını kaybetti

Denize açıldıkları belirlenen mültecilerden 7’si balıkçıların yardımıyla sağ olarak kurtarıldı

06 Mart 2016 17:22

Aydın’ın Didim İlçesi’nden yasadışı yollarla deniz üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen bir teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alo 158 ihbar hattını arayan balıkçılar, Sağtur Tatil Sitesi açıklarında mülteci teknesi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botları gönderildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Bulamaç Adası’na geçmek isterken, bindikleri teknenin battığı belirlenen mültecilerden 3’ü çocuk, 1’i hamile olmak üzere 25’inin cesedine ulaşıldı.




Sağtur Tatil Sitesi önünden denize açıldıkları belirlenen mültecilerden 7’si ise balıkçıların da yardımıyla sağ olarak kurtarıldı. Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen mülteciler, burada hazır bekletilen ambulanslarla, Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun süre suda kaldıkları için hiportermi geçirdiği belirlenen mültecilerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Mültecilerin cesetleri de karaya getirilerek, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Üç sahil güvenlik botu ve bir helikopter ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Mültecilerin uyruklarının tespitine çalışılırken, büyük bölümünün Suriyeli olduğu belirtildi.

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