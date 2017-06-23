Aydın'da motosikletli tacizci tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın farklı mahallelerinde motosikletle 4 kadını taciz ettiği belirlenen E.A (33), Aydın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Oluşturulan 6 kişilik ekip, taciz olaylarının yaşandığı bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Bu bölgelerdeki görgü tanıkları ve esnafla da yüzyüze görüşmeler yapıldı. Polis, şüphelinin taciz olayını gerçekştirirken çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerden şüphelinin E.A. olduğu tespit edilip, evinde yakalandı. Gözaltına alınan E.A.'nın olayda kullandığı görüntülerden belirlenen renk ve modeldeki motosiklette evinin bahçesinde bulundu.

Olayın mağduru 4 kadının zanlıyı teşhis etmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Geçtiğimiz günlerde Konya'da kadınları taciz eden ve ismi 'bisikletli tacizci'ye çıkan kişi de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.