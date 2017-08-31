Aydın'da köprü altında erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir köprü altında 19-20 yaşlarında olduğu sanılan ve ismi henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Yaylalı Mahallesi'ni Cuma Mahallesi'ne bağlayan eski Karşıyaka Köprüsü'nün altında dün saat 18.00'de bir erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan ve kimliği henüz belirlenemeyen 19-20 yaşlarında olduğu sanılan erkeğin cesedi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsiye gönderildi.

Polis, cesedi bulunan gencin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)