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Aydın'da kız kaçırma kavgası; 22 yaralı, 34 gözaltı

Aydın'da iki aile arasında kız kaçırma yüzünden çıkan kavgada, 34 kişi gözaltına alındı

12 Şubat 2015 01:10

Aydın'da iki aile arasında kız kaçırma yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada, 22 kişi hafif yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahalesiyle iki grup kavgayı sonlandırırken, 34 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre 22 yaşındaki G.Y.'yi düğün masrafı yapmamak için kaçıran 17 yaşındaki S.Ü., ailenin şikayeti üzerine birkaç saat sonra yakalandı. G.Y. ise ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kentin Osman Yozgatlı Mahallesi'nde oturan iki aile arasında bugün saat 12.30 sıralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 22 kişi hafif  yaralandı. Polis iki gruba biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların çoğu tedavisinin ardından taburcu edildi. Taburcu edilenlerin de aralarında bulunduğu 34 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. (AA)

 

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