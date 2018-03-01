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Aydın'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, '1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı

01 Mart 2018 21:50

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, \'1-7 Mart Deprem Haftası\' dolayısıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı. 12 kurumun ortaklaşa yaptığı tatbikata, yaklaşık 100 personel katılırken, 18 araç kullanıldı.
Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak binalarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 12 kurum ve kuruluşun ortaklaşa düzenlediği tatbikat, gerçeğe uygun yapıldı. Tatbikatı Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan\'ın yanı sıra katılan kurum ve kuruluşların müdürleri de izledi. Tatbikatta, binalarda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına aldı. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK), Umut Arama Kurtarma (UMUT) ekipleri ise deprem anında binalarda mahsur kalanları kurtardı. Üst katlarda mahsur kalan yaralılar, ekiplerin halatlarla binaya tırmanarak, girmesiyle kurtarıldı. Tatbikatta 9 yaralı kurtarıldı. Yaralılar, alanda hazır bekletilen ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralılara ilk müdahale ise kurulan portatif çadırda yapıldı.
\'EN GERÇEK TATBİKAT YAPILDI\'
Tatbikatın gerçeğini aratmadığını vurgulayan Başkan Özakcan, \"Bugün, burada gerçekleştirilmiş olan tatbikat, gerçek yaşanmış bir olaya tıpatıp uygun ortam yaratılarak yapıldı. Acil arama ve kurtarma amaçlı yapılan bu çalışma Efeler ilçe merkezimizde 12 ayrı kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçeğe en uygun şekliyle yaşanarak gerçekleştirilmek istendi. Efeler Belediyesi olarak biz de arama ve kurtarma konusunda AFAD ve diğer kurum ve kuruluşlarla da eşgüdüm içinde yaptık. Allah esirgesin böylesine bir olayların yaşanması halinde belediye olarak biz gönüllü arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz 20 kişilik Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibiyle bu tatbikata katıldık\" dedi.

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