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AYDIN'DA FACİADAN DÖNÜLDÜ AYDIN (A.A)

02 Haziran 2011 14:38

-AYDIN'DA FACİADAN DÖNÜLDÜ AYDIN (A.A) - 02.06.2011 - Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Salavatlı beldesi yakınlarında, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü kamyonun devrildiği trafik kazasında, tüpler patladı. Çıkan yangında kamyon sürücüsü, vücudunun büyük bölümü yanarak ağır şekilde yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Nadir Çiftçi yönetimindeki CNG tüpü yüklü 20 R 3834 plakalı kamyon, Aydın-Denizli karayolu Salavatlı beldesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen kamyonda bulunan CNG tüplerinin patlaması sonucu kamyonda yangın çıktı. Yangına Salavatlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında, vücudunun büyük kısmı yanan araç sürücüsü Nadir Çiftçi, ambulansla İzmir'e sevk edildi.  Olay yerine gelen Sultanhisar Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı. Ertürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza yapan araçta 180 adet tüp olduğunu tespit ettiklerini belirterek, aracın sahibi olan firma tarafından tüplerin içerisinde CNG olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.  Ertürkmen, araç sürücüsünün durumunun ağır olduğunu sözlerine ekledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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