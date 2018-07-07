T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da, fabrikada kazan patladı: 4 işçi yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir kimya fabrikasında kazanda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı

07 Temmuz 2018 10:48

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir kimya fabrikasında kazanda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Nazilli Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir kimya fabrikasında meydana geldi. Kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen kazan, gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada, kazan çevresinde bulunan 4 işçi yaralanırken, küçük çaplı yangın çıktı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliOlayNazilli Organize Sanayi BölgesiPatlamadaDiğerYaralılarMurat Barut MustafaSüleyman YıldızçobanZeynep Tuğba AydınNazilli Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24