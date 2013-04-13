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Yaşam

Aydın'da fabrika yangını

Aydın'da bir fabrikanın yakıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

13 Nisan 2013 19:44

Aydın-İzmir karayolunda faaliyet gösteren fabrikanın yakıt deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve yandaki mobilya deposuna sıçrayan yangına Aydın, İncirliova, Umurlu ve Köşk belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Alevlerin diğer depolara sıçramaması için binanın arka tarafını iş makinesiyle yıkan ekiplerin çabası sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Sabah saatlerine kadar devam eden yangında fabrika ile mobilya deposu yandı. Yangında milyonlarca liralık maddi hasar meydana gelirken yangını söndürme çalışmalarına katılan bazı itfaiyeciler aşırı dumana maruz kalmaları sonucu hastaneye kaldırıldı.

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