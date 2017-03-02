Aydın'da erkek vahşeti; 200 kişi, bir çocuğa 14 yaşından itibaren 3 yıl boyunca tecavüz etti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki S.K., üç yıl önce ablasının erkek arkadaşı Sercan S.’nin tecavüzüne uğradı. Serkan S.’nin görüntülerini çektiği S.K., tehdit ve şantajla üç yıl boyunca 200 kişinin tecavüzüne uğradı. S.K.’nın dört aylık hamile olduğu belirlenince ortaya çıkan tecavüz skandalıyla ilgili olarak, 6 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Cem Ulucan’ın haberine göre, İddiaya göre, Sercan S., kız arkadaşının kardeşi olan S.K.’yi, 2014 yılında köpek verme bahanesiyle evine götürdü. Sercan S., burada S.K.’ya tecavüz etti. S.K.’nın çıplak görüntülerini çeken Serkan S., üç yıl boyunca S.K.’yı tehdit ederek yaklaşık 200 kişiye para karşılığı pazarladı.

Hamile kalınca ortaya ortaya çıktı

Üç yıl boyunca birçok farklı kişi tarafından sürdürülen cinsel şiddet, S.K.’nın hamile kalmasıyla ortaya çıktı. 22 Şubat Çarşamba günü karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden S.K.’nın dört aylık hamile olduğu anlaşıldı. Sağlık görevlilerinin bilgi verdiği polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.K., psikolog eşliğinde verdiği ifadede, yaşadıklarını tek tek anlattı. S.K.’nın isimlerini verip, şikayetçi olduğu Sercan S., Onur Y., Nail K., Oğuzhan Ö., Mehmet C. ve Çağlar D., polis tarafından yakalandı.

Bu kişilerin kendisine tecavüz ettiğini belirten S.K. "Kendileri cinsel ilişkiye girdikten sonra her seferinde yanlarında getirdikleri üçüncü, dördüncü şahıslarla da ilişkiye girdiriyorlardı. 'Elimizde Sercan S. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var' diyerek, sürekli beni tehit edip, zorla ilişkiye girdiler. Bazı zamanlar bu kişiler, biz cinsel ilişkiye girerken izliyorlardı. Yaş itibarıyla büyük, amca diyebileceğim kişiler de vardı, lise çağındaki kişiler de vardı. Ayrıca isimlerini bilmediğim, bazılarını görsem tanıyabileceğim, hatırlamadığım evlerde, arabalarda, Çine yolu üzerinde ve ıssız yerlerde ilişkiye giren, 200’e yakın şahıstan şikayetçiyim" dedi.

S.K., son olarak kendisine Çağlar D.’nin tecavüzüne ettiğini ve ondan hamile kaldığını da ifadesinde söyledi.