Aydın'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün tespitlerine göre Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu beldesinde saat 08.02'de 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde yaralanma ve hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.



Aydın Valisi Coş: Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre olumsuz bir şey yok



Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu beldesinde meydana gelen depremde şu ana kadar aldıkları bilgilere göre olumsuz bir şey olmadığını bildirdi.



Vali Coş yaptığı açıklamada, Horsunlu beldesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini belirterek, ''Şu ana kadar aldığımız bilgilerde bize ulaşan olumsuz bir şey yok, ancak Emniyet ve Kaymakamlık araştırıyor. Henüz araştırmalar tamamlanmadı'' dedi.





Kuyucak Kaymakamı Özler: Hasar ve yaralama gibi bir bilgi ulaşmadı



Kuyucak Kaymakamı Nuri Özler, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu beldesinde meydana gelen depremde, hasar ve yaralanma gibi bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını bildirdi.



Özler, depremin sonuçlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, köy ve beldelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, ''Deprem nedeniyle hasar ve yaralanma gibi bir bilgi henüz bize ulaşmadı'' dedi.