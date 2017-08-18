Aydın'da bahçede hinkeneviri yetiştiren ev sahibine gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN İl Jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine Efeler İlçesi\'nde bir eve düzenlediği operasyonda bahçede 242 kök hintkeneviri ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Tepeköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri A.S.\'nin evinde hintkeneviri bitkisi yetiştirdiği ihbarı aldı. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda evin bahçesinde dikili olarak boyları 20 ile 210 santim arasında değişen 242 adet dikili vaziyette hintkeneviri bulundu. Ayrıca A.S.\'nin evinde yapılan aramada ise 20 gram esrar ele geçirildi. A.S.\'nin evinde bulunan kenevir ve esrar maddesine el konuldu. A.S. ise jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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