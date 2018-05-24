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Aydın'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir minibüsteki teneke kutularda, ayçiçeği yağı ve pamuk yağı karışımıyla yapıldığı belirlenen, ancak ambalajlarının üzerinde 'zeytinyağı' yazan 2 ton yağ ele geçirildi

24 Mayıs 2018 17:44

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir minibüsteki teneke kutularda, ayçiçeği yağı ve pamuk yağı karışımıyla yapıldığı belirlenen, ancak ambalajlarının üzerinde \'zeytinyağı\' yazan 2 ton yağ ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Aydın- Denizli karayolunda dün akşam devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan minibüste arama yapan jandarma ekipleri, faturasız ve irsaliyesiz, bir bölümü \'zeytinyağı\' diye ambalajlanan 2 ton bitkisel yağ ele geçirdi. Teneke kutularındaki yağları Aydın\'dan yükleyen R.K., Denizli\'ye götürmek üzere yola çıktığını söyledi. Sürücü R.K., gözaltına alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen bitkisel yağlardan numune alarak kontrole gönderdi. Yapılan kontrolde, \'zeytinyağı\' adı altında piyasaya sürülmesi planlanan yağların, ayçiçeği ve pamuk yağı karışımından elde edildiği belirlendi. R.K., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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