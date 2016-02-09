Aydın'da 2 bin yıllık bir maske bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tralleis’in üçüncü derece arkeolojik sit alanında, Aydın Müzesi’nce koruma amaçlı imar planı doğrultusunda başlatılan kazı çalışmasının ilk gününde 2 bin yıllık bir mezar odasına ve maskeye ulaşıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Aydın’da 22 tescilli antik kent olduğunu aktaran Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka, Tralleis Antik Kenti’nin nekropolünde çıkan tarihi eserler sayesinde mezardaki kişinin uğraşları, meslekleri, ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Kazıda görevli 10 kişilik ekibin alanda çalışmadığı sırada, mezarı ve içindekileri define avcılarından korumak için polis ekiplerinin bölgede nöbet tuttuğunu dile getiren Akkan, “Tonoz örtülü mezar içinde 3 sanduka tespit ettik. Rastladığımız kemikler deforme olmuş durumdaydı. Ölü hediyelerine ait oldukça geniş kapsamlı buluntu grubu elde ettik. 37 envanterlik nitelikte sağlam eser ele geçti. Kremasyon kapları, gözyaşı şişeleri, kandiller... En nadide eserlerden birisi pişmiş toprak mask. Sanatla, tiyatroyla ilintili bir kişinin burada yattığını düşünebiliriz. Belki meslek olarak onu yapıyor. Şimdiye kadar kazılarda mask ya da benzeri buluntuya rastlanılmamıştı” dedi.

Eserler, temizlik ve konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müze koleksiyonlarına dahil edilecek. Mezarın bulunduğu alanla ilgili kararı ise Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu verecek.