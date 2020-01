Aydın'da 15 köpeği zehirli et ve mamalarla öldürdüler

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, 15 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaplara bırakılan zehirli etler ve mamalarla öldürüldü. Köpeklerin öldürülmesi, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Fırat Sert, suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken, Funda Küçük ise sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tepkisini dile getirdi.

Astim Organize Sanayi ve Efeler Mahallesi ile Işık Mahallesi yolu üzerindeki sokak hayvanları için konulan su ve mama kaplarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dün zehirli et ve mama, bırakıldı. Bunlardan yiyen 15 köpek, öldü. Hayvanseverler durumu Efeler Belediyesi\'ne bildirdi. Köpeklerin bir kısmı, hayvanseverler bir kısmı da belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Gördükleri manzara karşısında şoke olduklarını anlatan hayvansever Fırat Sert, \"Can dostlarına yapılan bu eziyete, işkenceye yasalarda hiçbir yaptırım olmaması nedeniyle bu tür olaylar, devam edecektir. Yasaların değişmesi gerekiyor. Yapılan bu katliamın sadece para cezası var. Kabahatler Kanunu\'na giren suç olarak değerlendiriliyor. Bu da caydırıcı olmuyor\" dedi.

Sert, köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bir diğer hayvansever Funda Küçük ise sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından yaptığı paylaşımda, sokak köpeklerinin zehirlenmesine tepki gösterdi. Küçük, \"Katiller, vicdansızlar, eş zamanlı olarak Astim Çevre Bulvarı, Işıklı Bulvarı ve TOKİ Evleri mevkilerinde zehirli etler dağıtarak, pek çok sokak köpeğinin acılar içinde ölmesine neden oldu. Aralarında yavrular da vardı. İçlerinde 6 yıldır baktığım bir köpek de vardı. Vicdansızlar, üşenmemişler, mama ve su verdiğim kaplara tek tek bu zehirli et ve mamaları koymuşlar. Acımız, büyük\" dedi.



