Aydın'da 10 kişiye ByLock gözaltısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'FETÖ' soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından 'FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 'FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda Gülen'e ait kitap ve CD gibi çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.