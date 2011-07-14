-AYDIN, ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ OLACAK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Halkbank Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, yarın itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenecek. Bankanın yazılı açıklamasına göre, Halkbank'ın yeni genel müdürü halen bankada hazine yönetimi ve uluslararası bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Süleyman Aslan olacak. -HÜSEYİN AYDIN- Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın, meslek hayatına Ziraat Bankasında müfettiş yardımcısı olarak başladı. Halkbank'ta yönetim kurulu murahhas üyeliği, Pamukbank'ta yönetim kurulu üyeliği, Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mayıs 2005 tarihinden itibaren Halkbank'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapmaya başladı. Halk Sigorta ile Halk Hayat ve Emeklilik'in yönetim kurulu başkanlığını da üstlenen Aydın, 1959 Artvin doğumlu. Aydın'ın döneminde, Halkbank aktif büyüklüğünü 78 milyar liraya, nakdi kredilerini 48 milyar liraya, piyasa değerini yaklaşık 15 milyar dolara yükseltti. Aynı dönemde, hisselerinin yüzde 25'i halka arz edilen Halkbank, topladığı rekor taleple Türkiye'nin o güne kadarki en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Aydın'ın görev süresinde Halkbank en son The Banker dergisinin ''En Büyük 1000 Banka'' sıralamasında, sermayeye oranla karlılık açısından dünyanın en büyük altıncı bankası oldu. -SÜLEYMAN ASLAN- Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1992 yılında Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu'nda başladı. Ziraat Bankası'nda Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Uzmanı, İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Müdür Yardımcılığı, Bono Tahvil Daire Başkanlığı Bölüm Müdürlüğü, Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanlığı, Halkbank'ta Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Halk Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 29 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen Aslan, 1970 Çorum doğumlu.