Aydın ve Muğla'da geçen yıl 442 hektarlık orman yandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - MUĞLA Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, 2017 yılında çıkan 233 orman yangınında, Aydın ve Muğla\'da 441,94 hektarlık alanın yandığını açıkladı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü\'nde yaptığı basın toplantısında, 2017 yılını değerlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, orman yangınlarına ekip olarak müdahalenin, Türkiye genelinde 15 dakika olduğunu söyledi. Çelik, kendilerinin, bu süreyi 14,42 dakikaya kadar düşürdüğünü belirtti.

Bölgelerinde, geçen yıl 233 orman yangını çıktığını kaydeden Çelik, \"Bu yangınlarda 441,94 hektar alan zarar gördü. Ormanda yangın çıkaranları tespit ettiğimizde, eğer bunun kasti ve terör amaçlı olarak çıkarıldığı tespit edilirse, cezası müebbet hapse kadar gidebiliyor. Kasti ve terör amaçlı değil de kazayla çıkmışsa bunun suçları da değişiyor\" dedi. Çelik, ayrıca 2017 yılında Muğla ve Aydın\'daki yangınlarda zarar gören alanlara ve diğer bölgelere, 4 milyon 600 bin fidan diktiklerini vurguladı.

Mehmet Çelik, Orman Bölge Müdürlüğü\'nde 95 arazöz, 33 tanker arazöz, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 1 ekskavatör, 11 greyder, 4 treyler, 99 sincap motosiklet, 1 idari helikopter, 4 kiralık helikopter ve 2 amfibik uçak olduğunu söyledi. Çelik, \"Araç gereç ve ekibimizle her alada, özellikle yaz aylarında çalışmalarımız aralıksız sürecek\" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, 233 çeşit fidan yetiştirdiklerini de belirterek, fidanların çoğunu ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

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