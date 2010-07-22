Aydın Valisi'nden MHP Grup Başkanvekili'ne teessüf

T24 - Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, kendisine atfen ''Devlet de silah bırakmalı'' dediği yönündeki iddiasına ilişkin, ''Bu çarpıtma, karalama kampanyasını açan insanlara teessüf ediyorum'' dedi.



Coş, Oktay Vural'ın MHP Aydın milletvekillerinin de katılımıyla TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kendisi hakkında ortaya koyduğu iddialara ilişkin Valilikte basın toplantısı yaptı. Vural'ın, kendisinin terörle ilgili bir konuşmasında, ''Devlet de silah bırakmalı'' dediğini öne sürerek, buna ilişkin bir ses kaydı dinlettiğini hatırlatan Coş, konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nin internet sitesine yazılı bir açıklamanın yanı sıra hem korsan konuşmayı hem de çözümlemesini koyacaklarını bildirdi.



''Hüseyin Avni Coş kimliğinin, zaten böyle bir söz söylemeye mani olduğunu'' belirten Vali Coş, şunları kaydetti:



''Çünkü, devlet her zaman dünyanın her yerinde meşru silahlı kuvveti bünyesinde bulunduran bir güçtür. Silahlı gücü olmayan, polisi, jandarması, askeri olmayan bir devlet var mı? İç ve dış güvenliği korumak için, devletin elbette ki bir silahlı gücü olur. 'Devletin silah bırakması' diye bir kavram olmaz. Bu çarpıtma, karalama kampanyası açan insanlara teessüf ediyorum.



Zaten, 'müflis tüccar, eski defter karıştırır' atasözü var. Söyleyecek bir sözü olmayan insanların, 'eski şeylerinden ne bulabiliriz' diye çabalamaları boşunadır. Başka karalama kampanyaları içine de girdiklerini işitiyorum. Bütün tertipler, yapanların elinde patlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk nezdinde herkesle ayrı ayrı Allah'ın izniyle hesaplaşırız. Kimseye de meydanı boş bırakmayız. Bunu da herkes böyle bilsin.''





