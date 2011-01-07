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AYDIN VALİ YARDIMCISININ EVİNE HIRSIZ GİRDİ AYDIN (A.A)

07 Ocak 2011 21:52

-AYDIN VALİ YARDIMCISININ EVİNE HIRSIZ GİRDİ AYDIN (A.A) - 07.01.2011 - Aydın Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu'nun evine giren hırsız veya hırsızlar, 750 lira çaldı. Ömer Şair Bulvarı Huzurkent Sitesi A Blok Kat 4'de oturan Cevheroğlu'nun evine, kapıyı zorlayarak giren kimliği henüz tespit edilemeyen hırsız veya hırsızlar, Vali Yardımcısı ve eşine ait toplam 750 lira parayı çalarak olay yerinden kaçtılar. Bu arada, aynı binada 4 ayrı daireye daha girerek hırsızlık olayının gerçekleştirildiği öğrenildi. Vali Yardımcısı Cevheroğlu, yaptığı açıklamada, aile olarak olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Cevheroğlu, sabah saatlerinde olayı öğrendikten sonra, Emniyet Müdür Yardımcısına durumu bildirdiğini ifade ederek, olay yeri inceleme ekiplerinin evde parmak izi araması yaptığını belirtti.

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