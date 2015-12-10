T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın Üniversitesi'nde palalı, silahlı kavga: 2 yaralı

Üniversite önünde stant açan grup ile öğrenciler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü

10 Aralık 2015 21:11

İstanbul'daki Aydın Üniversitesi önünde stant açarak tur düzenleyen bir grup ile üniversite öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Pala ve silahın kullanıldığı kavga sırasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 2 öğrenci de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Florya'da bulunan Aydın Üniversitesi önünde düzenledikleri tur için stant açan grup ile üniversite öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında bazı öğrenciler stantta çalışanlara pala ile saldırdı. Stantta bulunanlar ise silahla karşılık verdi. 

Kavga sırasında 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bu sırada, yakınlarda sahte parfüm operasyonu yapan polis ekipleri olay yerine geldi. Kavgaya müdahale eden polis 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, kavga sırasında çevrede bulunan araçlara kurşun isabet ettiği ve araçların camlarının kırıldığı görüldü. Yerde bulunan boş kovanlar da dikkat çekti.

ETİKETLER

aydın üniversitesikavgaistanbulflorya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24