Aydın Üniversitesi'nde palalı, silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul'daki Aydın Üniversitesi önünde stant açarak tur düzenleyen bir grup ile üniversite öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Pala ve silahın kullanıldığı kavga sırasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 2 öğrenci de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Florya'da bulunan Aydın Üniversitesi önünde düzenledikleri tur için stant açan grup ile üniversite öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında bazı öğrenciler stantta çalışanlara pala ile saldırdı. Stantta bulunanlar ise silahla karşılık verdi.



Kavga sırasında 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bu sırada, yakınlarda sahte parfüm operasyonu yapan polis ekipleri olay yerine geldi. Kavgaya müdahale eden polis 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, kavga sırasında çevrede bulunan araçlara kurşun isabet ettiği ve araçların camlarının kırıldığı görüldü. Yerde bulunan boş kovanlar da dikkat çekti.