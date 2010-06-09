Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi açıldı

T24- İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nin açılış törenine Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün katıldı.





Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nin açılışı dolayısıyla üniversitenin Florya Kampüsünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitenin temel mekanik sistemlerden otomotive, kimyadan gıda ve genetik uygulamalara kadar birçok değişik alanda eğitim, uygulama ve araştırma imkanı sunan bu teknoloji merkezi ile geleceğin çağdaş üniversiteleri arasında yer alma hedefine doğru önemli bir adım attığını söyledi. Hükümet olarak özel önem verdikleri alanlardan birinin bilim ve teknolojinin önünün açılması olduğunu vurgulayan Ergün, ''Biz dünya çapında bilimsel faaliyette bulunan dünya standartlarında araştırma, geliştirme yapan, dünyaya söz söyleyen bir Türkiye hedefliyoruz'' diye konuştu.



Ergün, Türkiye'nin, sanayileşme sürecini tamamlarken bilgi toplumuna geçiş sürecini de yaşaması, tecrübe etmesi gerektiğini dile getirerek, ''Türkiye, sadece dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmekle yetinemez; zira biz bu ülkenin vagon değil lokomotif olması gerektiğine inanıyoruz'' dedi. Üniversitelerin hayatın temel alanlarının hepsinin merkezinde yer aldığını belirten Ergün, sanayinin üniversite desteği olmadan daha üst sıralara tırmanmasının beklenemeyeceğini söyledi. Ergün, şöyle devam etti: ''Bugüne kadar önemli bir mesafe kateden sanayimiz toplam ihracatımızın yüzde 90'ından fazlasını karşılamaktadır. Ancak, Türkiye'nin ihracat yapısı içerisinde yüksek teknoloji ürünlerin payı sadece yüzde 5,1 iken bu ürünlerin AB ihracatındaki payı ise yüzde 21,5 oranındadır. Yani mevcut ürünleri nasıl ürettiğimiz kadar hangi ürünleri üretmemiz gerektiği konusunda da beyin fırtınası yapmalıyız. Otomotiv sektörü bu noktada anlamlı bir örnek teşkil ediyor. Yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu sektörde dünyanın en iyi montajını yapan ülkelerden birisiyiz. Ancak lütfen herkes şu soruyu kendisine bir sorsun: Türkiye gibi bir ülke sadece üretim ve montaj yapmakla yetinebilir mi? Elbette yetinemez. Zira bizim binlerce aracın üretim ve montajından elde ettiğimiz kardan çok daha fazlasını gelişmiş ülkeler yeni bir teknoloji geliştirerek, yeni model tasarlayarak elde edebiliyorlar. Bu nedenle artık bizim de kendi tasarımlarımızı ortaya çıkarmanın, özellikle yeni dönemin ürünleri olan elektrikli ve çevre dostu modellerle ilgilenmemizin zamanı gelmiştir.''



Eskiden sadece yurt içine üretim yapan bir firmanın dünyanın tek pazara dönüştüğü bu dönemde hala eski yöntemleri kullanmasının doğru olmadığını dile getiren Ergün, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracatla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini anımsattı. Ergün, ''Bu hedefe ulaşmamız için ülkemizi Avrupa ve Avrasya'nın üretim ve teknoloji üssü haline getirmemiz gerekmektedir. İş dünyamız dünyanın hemen her pazarına açılmış her yerine ürün satmaya başlamıştır. Bu pazarlarda kalıcı olmanın yolu kendimizi sürekli yenilemekten geçmektedir'' diye konuştu.





'Sadece tekstil ile 10 büyük ekonomiden biri olamayız'







Bakan Ergün, pazarlara ne satıldığının önemine işaret ederek, ''Sadece tekstil sektörü ile dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olamayız; ancak akıllı tekstil ile bunu başarabiliriz. Öyleyse Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve inovasyon gibi alanlara özel bir önem vermek durumundayız'' dedi. Türkiye'nin son yıllarda Ar-Ge harcamalarında dünyanın en hızlı ilerleyen ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Ergün, 2013 yılı sonuna kadar bu harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yüzde 2'ye çıkarılacağını ve gelişmiş ülkelerin seviyesinin yakalanacağını bildirdi.



Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2008'den bu yana bakanlığa başvuran 78 firmadan 67'sine ar-ge merkezi belgesi verdiklerini anlatan Ergün, dün Meclis komisyonunda kabul edilen yeni bir tasarı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılacağını ve bu bölgelerin cazibe merkezi olma özelliklerini artırdıklarını ifade etti. Gençlerle Teknogirişim sermayesi desteği konusunu da paylaşmak istediğini belirten Bakan Ergün, ''Bu projeyle her yıl 100 genç girişimciye fikirlerini teknolojik ürüne dönüştürmeleri için karşılıksız ve kefilsiz 100 bin lira hibe desteği veriyor, kendilerine teknoparklarda yer tahsis ediyoruz. Böylece parlak fikirleri olan gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için onlara çok değerli bir destek sağlıyoruz'' diye konuştu.



12 laboratuvarlı teknoloji merkezi



İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih Çelikkale de Festo firmasınca kısa sürede oluşturulan ve bugün hizmete alınacak Teknoloji Merkezi'nin 12 laboratuvarı içine aldığını belirtti. Teknoloji merkezinin sanayinin ve çevredeki tüm kuruluşların kamu ve mali idarelerin de araştırma merkezi olacağını dile getiren Çelikkale, ''Biliyoruz ki bir araç sadece 4-5 yıl aktif bir dönem yaşayabiliyor ve sonunda bunun modası geçiyor yerine yeni araçlar, aletler geliyor. Bunun için bu elimizdeki teknolojiyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Öğrencilerimizin eğitimi, araştırmacılarımızın araştırmaları, hocalarımızın buluşlarıyla bu merkez çok büyük görevi üstlenecektir'' diye konuştu.



Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise Aydın Üniversitesi'nin Teknoloji Merkezi'yle yeni bir hedefe doğru gideceğini belirterek, böyle bir merkezin Türkiye'de 3 büyük üniversitede yer aldığını ifade etti. Aydın, ''Biz bünyemizdeki sadece öğrencileri değil, araştırma görevlilerini, öğretim elemanları ve akademisyenlerimizi yarının küresel rekabetine hazırlamak için yola çıktık. Bilimin ve teknolojinin akşamdan sabaha hızlı dönüşümüne ayak uydurmak için bu gelişmeyi yapmak durumundaydık ve yaptık'' dedi.



Konuşmaların ardından Mustafa Aydın, Bakan Ergün'e plaket sundu. Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay da katıldı. Daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek Teknoloji Merkezi'ni açan Nihat Ergün, laboratuvarları gezerek, buradaki cihaz ve araçlar hakkında bilgi aldı. Üniversitenin Teknoloji Merkezinde Fizik ve Modüler Elektronik, Genel Kimya, Genetik, Gıda Mühendisliği, Mekatronik, Otomotiv, Tekstil Mikroskopi, ve Merkez laboratuvarları ile Mekanik Atölyesi ve laboratuvarı bulunuyor.