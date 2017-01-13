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Aydın polisi, görüntülü aradığı üniversite öğrencisine, cinsel organını gösteren tacizcinin peşinde

Kimliği tespit edilen kişinin daha önce başka bir suçtan da kaydı olduğu belirlendi

13 Ocak 2017 23:53

Aydın’da cep telefonundan görüntülü olarak aradığı üniversite öğrencisi G.A. adlı kıza cinsel organını gösterdiği ileri sürülen B.K.’nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Cem Ulucan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan G.A.’yı geçen 8 Ocak’ta, cep telefonundan numarasını gizleyen bir kişi görüntülü olarak aradı. Telefondaki kişi, önce bulunduğu ortamı, sonra yüzünü gösterip telefonu cinsel organına çevirdi. Genç kız, bunun üzerine hemen telefonu kapattı. 

Sapığın kimliğini öğrenmeye çalışan genç kız, ikinci kez tekrar arandığında arayan kişiden numarasını gizlememesini ve fotoğraf göndermesini istedi. Telefondaki kişinin fotoğrafını göndermesi üzerine genç kız soluğu Efeler Polis Merkezi’nde alıp, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, genç kızı arayan kişinin B.K. olduğunu tespit etti. B.K.’nın benzer suçtan daha önce de poliste kaydı olduğu ve  Tokat  1’inciAsliye Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Polis, B.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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