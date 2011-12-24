Aydın Menderes'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

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AYDIN MENDERES HAYATINI KAYBETTİ!

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in dün vefat eden oğlu Aydın Menderes'in cenazesi, sabah saatlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı.



Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, yakınları ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, cenazenin alınmasından önce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.



Menderes'in Türk bayrağına sarılı tabutu, morgdan çıkarıldıktan sonra cenaze aracına konulmadan önce dua edildi. Duanın ardından cenaze, polis mangası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.



Cenaze aracı, Başbakanlık koruma ekipleri eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Hacı Bayram Camisine hareket etti.



Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.



Menderes, yarın Fatih Camii'nde kılınacak ikinci bir cenaze namazının ardından Topkapı'da bulunan anıt mezarda toprağa verilecek.



1960 askeri darbesinde görevden alınan Adnan Menderes, Eylül 1961'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile birlikte idam edilmişti. Yassıada'da toprağa verilen Menderes ve bakanlar 1990 yılılnda iade-i itibarın ardından Topkapı'daki anıt mezara nakledilmişti.





