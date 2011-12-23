AYDIN MENDERES HAYATINI KAYBETTİ!

T24

Babasının yanına defnedilecek



Aydın Menderes için yarın Hacıbayram Camiinde öğlen namazına mütakiben cenaze namazı kılınacak. Menderes, pazar günü Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Alınan bilgiye göre Menderes için iki ayrı cenaze namazı kılınacak.



Yarın Hacıbayram Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Menderes'in naaşı İstanbul'a götürülecek.



Menderes, pazar günü Fatih Camii'nde öğlen namazına mütakiben kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı'daki anıt mezara babası Adnan Menderes'in yanına defnedilecek.



İstanbul'da kılınacak cenaze namazına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bildirildi.





Ertuğrul Özkök: Allah'ın verebileceği en güzel duyguya sahipti



Ben Aydın Menderes hayranı bir ailede doğdum. Babam ölünceye kadar Menderesçi kaldı. Ben ise Aydın Menderes’i tanıdım. Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Allah’ın bir insana verebileceği en güzel duyguya sahipti: Affetme duygusuna..

Onu gerçek anlamda liberal demokrat olarak tanıyorum. Ama ondan da ötesi olan üstü bir insan olarak hep hatırlayacağım. Benim kafamdaki Aydın Menderes babası idam edilmiş, bir çocuk için böylesine dünyadaki en ağır travma ile yaşamış ama bir insan olarak hayatını hiçbir döneminde kan davasını ve intikamcılığı benimsememiş bir insandır.

Ne mutlu Adnan Menderes’e ki darağacında can verirken Türkiye’ye böyle olağanüstü bir insan bıraktı. Allah rahmet eylesin.





Taha Akyol: Türkiye çok önemli bir entelektüelini kaybetti



Aydın Menderes’in kendine anılarını anlattığı ve 6 ay önce piyasaya çıkan 'Babam Adnan Menderes' kitabının yazarı Hürriyet yazarı Taha Akyol Aydın Menderes'i şu cümlelerle anlattı:

"Her şeyden önce Türkiye çok önemli bir aydınını kaybetti. Batı muhafazakarlığını ve batı liberalizmini bilerek onlarını klasiklerini okumuş olarak Türkiye’de merkez sağa bakan çok kaliteli bir aydındı.



Elbette Demokrat Partiyi savunuyordu. Babasının çizgisini savunuyordu. Ama “Şu aralarda hata yaptılar” diyecek kadar objektif bir bakışa da sahipti.



Mesela İsmet Paşa’nın muhalefetinin yıkıcı olduğunu söylerken Demokrat Parti’nin özellikle 1957’den sonra baskı politikası izlemesinin de yanlış olduğunu söylemiştir.





Yalçın Doğan: Aydın Menderes acılarını ömür boyu taşıdı



Yalçın Doğan Aydın Menderes'i şöyle anlattı:



"Menderes Ailesi son derece talihsiz bir aile. Siyası olarak ve kader olarak sanki Menderes ailesi Türkiye’nin Kennedy Ailesi gibi. Aydın Menderes çok büyük acılar yaşadı hayatında. O acıları tüm ömrü boyunca taşımasın da bildi. Kendisi siyasete atıldığı zaman da şansızlıklar peşini bırakmadı. Geçirdiği trafik kazası onun talihine bir başka darbe indirdi.

Eşi ona gerçekten iyi baktı, korucu meleği oldu. Aydın Menderes, hayatın boyunca acılar yaşadı. Zaman zaman acılarını aşmasını bildi, zaman zaman da acıları onu aştı. Televizyonda program yaparken birkaç kez Aydın Menderes ile röportaj yapma fırsatını buldum. Konuyla bağlı olsun ya da olmasın kullandığı sözcüklerin sonunda mutlaka acıya bağlandığını gördüm. Bu da karşısındaki insana ayrı bir hüzün veriyordu. Bir ailenin yaşadığı dramların simgesi gibiydi. Allah rahmet eylesin."





BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Aydın Menderes’in vefatından duyduğu üzüntüyü “Çok değerli bir siyaset adamıydı. Aklıselimi temsil eden, sağduyulu bir insandı. Onun da acıları vardı. Çok düzgün, çok temiz bir insandı” diye dile getirdi.





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç



Menderes’i, yoğun programı nedeniyle ziyaret edemediğini söyleyen söyleyen Arınç, “Kısmet olmadı ziyaret edemedim. Şu anda haberi aldım çok üzgünüz. Öncelikle güzel bir ailenin güzel bir evladıydı. Türk halkının gönlünde taht kuran bir başbakanın oğluydu. İnsan olarak çok kibar çok onurlu bir insandı” diye konuştu. Menderes ile anılarını anlatan Arınç, “Yakın siyasi tarihi çok iyi biliyordu. Rahmetli Erbakan Hoca da kendisine saygı duyardı. Güzel hatıralarımız vardı siyasette iz bıraktı. Örnek bir de aile hayatı vardı. Zorlu bir hayat yaşadı zaten o ailenin hayatı hep öyle geçti. Türk tarihinin son 60 yılında Türk milletinin en çok minnet duyduğu bir aileydi” ifadesinde bulundu.





DSP Genel Başkanı Türker



DSP Genel Başkanı Masum Türker, “Sayın Menderes, siyaset dünyamızın dürüst, saygın ve önemli kişiliklerinden birisi olarak daima önemle anılacaktır” ifadesini kullandı. Türker, yaptığı açıklamada, Aydın Menderes'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Masum Türker, “Sayın Menderes, siyaset dünyamızın dürüst, saygın ve önemli kişiliklerinden birisi olarak daima önemle anılacaktır. Menderes'e rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.





Aydın Menderes kimdir?



Ankara Kolejini bitirdikten sonra yüksek ögrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde 1968 yılında tamamlamıştır. Serbest Ticaret ile uğraştı. V.(XVI.)Dönem Konya, XX.ve XXI.Dönem İstanbul Milletvekilidir.



Siyasete 1970 yılında Aydın'da Demokratik Partinin İl Başkanı olarak girdi. 1977 yılında Adalet Partisi Konya Milletvekili ve 1978 yılında aynı partinin Genel İdare Kurulu Üyesi oldu. 12 Eylül sonrasında 10 yıl siyasetten yasaklılar kapsamında yer aldı. 1993 yılında kurucusu olduğu Büyük Değişim Partisi Genel Başkanlığına seçildi. 1994 yılında bu partinin birleşmesiyle Demokrat Parti Genel Başkanı oldu. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili oldu. 1996 yılında aynı partinin Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nde İstanbul Milletvekili oldu. Aynı yıl Fazilet Partisinden istifa etti. 3 Kasım 2002 tarihinde DYP'den Aydın Milletvekili adayı oldu. Fakat, DYP 3 Kasım 2002 seçimlerinde barajı aşamayınca parti genel başkanlığını ve siyaseti bırakarak Menderes, 2003 ylında Tercüman gazetesinde gazeteciliğe başladı. Halen Yeni Asır gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.



Eski başbakanlardan Adnan Menderes’in son oğludur. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayati tehlikeyi atlatmış ama kol ve bacaklarındaki felç durumu devam etmektedir.[1] Evlidir. Siyaset dışında Aydın Çakırbeyli'de çiftçilikle meşgul olmaktadır.



Eserleri



Tarihte Bir Yolculuk, Dergah Yayınları 1987;

Aydın Menderes ve Siyasette Yeni Yönelişler, Dergah Yayınları 1992 (Söyleyişlerinden olusan bir secme);

Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye, Demokrat Parti Yayınları;

Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Demokrat Partinin Misyonu, Demokrat Parti Yayınları 1995;

Gelenekten Güncele, Gün Yayıncılık 1999; Devletin Alınyazısı , Kızılelma Yayınları 2005.





