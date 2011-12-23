AYDIN MENDERES HAYATINI KAYBETTİ!

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Ankara Kolejini bitirdikten sonra yüksek ögrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde 1968 yılında tamamlamıştır. Serbest Ticaret ile uğraştı. V.(XVI.)Dönem Konya, XX.ve XXI.Dönem İstanbul Milletvekilidir.Siyasete 1970 yılında Aydın'da Demokratik Partinin İl Başkanı olarak girdi. 1977 yılında Adalet Partisi Konya Milletvekili ve 1978 yılında aynı partinin Genel İdare Kurulu Üyesi oldu. 12 Eylül sonrasında 10 yıl siyasetten yasaklılar kapsamında yer aldı. 1993 yılında kurucusu olduğu Büyük Değişim Partisi Genel Başkanlığına seçildi. 1994 yılında bu partinin birleşmesiyle Demokrat Parti Genel Başkanı oldu. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili oldu. 1996 yılında aynı partinin Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nde İstanbul Milletvekili oldu. Aynı yıl Fazilet Partisinden istifa etti. 3 Kasım 2002 tarihinde DYP'den Aydın Milletvekili adayı oldu. Fakat, DYP 3 Kasım 2002 seçimlerinde barajı aşamayınca parti genel başkanlığını ve siyaseti bırakarak Menderes, 2003 ylında Tercüman gazetesinde gazeteciliğe başladı. Halen Yeni Asır gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.Eski başbakanlardan Adnan Menderes’in son oğludur. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayati tehlikeyi atlatmış ama kol ve bacaklarındaki felç durumu devam etmektedir.[1] Evlidir. Siyaset dışında Aydın Çakırbeyli'de çiftçilikle meşgul olmaktadır.Eserleri [değiştir]Tarihte Bir Yolculuk, Dergah Yayınları 1987;Aydın Menderes ve Siyasette Yeni Yönelişler, Dergah Yayınları 1992 (Söyleyişlerinden olusan bir secme);Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye, Demokrat Parti Yayınları;Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Demokrat Partinin Misyonu, Demokrat Parti Yayınları 1995;Gelenekten Güncele, Gün Yayıncılık 1999; Devletin Alınyazısı , Kızılelma Yayınları 2005.