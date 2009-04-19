Aydın: Kapak, Darwin'e ayrılmadı

Devlet Bakanı Aydın, Bilim ve Teknik dergisinin tartışmalı mart sayısının kapağının Darwin'e ayrılmadığını açıkladı.



Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Bilim ve Teknik Dergisinin Mart sayısının, Darwin yılı veya kuramına ayrılmadığını belirterek, ''Ancak, basım aşamasında dergiye 16 sayfa ilave edildiği ve kapağın değiştirildiğinin fark edilmesi üzerine, Darwin yılı temasının bilimsel değerlendirmesi yapılmamış, ilave sayfalarla yayınlanmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir'' dedi.



CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Aydın, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğü Yönergesine göre, Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Kurulunun, Popüler Bilim Yayınları Müdürünün çağrısı üzerine toplanabildiğini kaydetti.



Yayın Kurulunun, müdürün çağrı yapmaması nedeniyle 2009 yılının mart ayında toplanamadığını ifade eden Aydın, derginin Mart 2009 sayısında 'Küresel iklim değişikliği'' ana temasının işlenmesinin kararlaştırıldığını ve bu tema doğrultusunda editoryal çalışmalar yapıldığını bildirdi.



Bakan Aydın, şunları kaydetti:



''İddia edilenin aksine derginin mart sayısı, Darwin yılı veya kuramına hasredilmemiş (ayrılmamış), ancak Darwin ve Evrim Kuramı ile ilgili TÜBİTAK yayınları, derginin 'yayın dünyası' sayfalarında yer almıştır.



'Bilimsel değerlendirme yapılmamış'



Ancak rutin yayın süreçlerinin dışında, basım aşamasında dergiye 16 sayfa ilave edildiği ve kapağın değiştirildiğinin fark edilmesi üzerine, doğal olarak Darwin yılı temasının bilimsel değerlendirmesi yapılmamış, ilave sayfalar ile yayınlanmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğü görevini de yürüten yayın yönetmeninin talimatıyla, dergi içeriği ve kapağı tekrar 27 Şubat tarihi itibariyle hazırlanmış olan 'küresel iklim değişikliği' temasına dönüştürülerek basıma gönderilmiştir.''



Mehmet Aydın, bu yılın Darwin yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle, Bilim ve Teknik Dergisi'nde, Darwin ve evrim konusundaki TÜBİTAK yayınları hakkında bilgi verildiğini kaydetti.



‘Darwin bu yıl ele alınacak’



Binlerce sayfadan oluşan bu eserlerin, Türkiye'deki konuyla ilgili tüm yayınlar ve haberlerden daha zengin olduğunu belirten Aydın, 2009 yılının Darwin yılı olması nedeniyle, Bilim ve Teknik Dergisinin bu yılki sayılarının birinde, bu konunun zengin bir içerikle ele alınıp işleneceğini bildirdi.



Aydın, yaşanan sorunlarla ilgili konuların, Başkanlık makamının 25 Mart 2009 tarihli oluruyla, TÜBİTAK İç Denetim Birim Başkanlığınca detaylı olarak incelendiğini ifade etti.

