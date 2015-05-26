Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Erdoğan'ın mitingine katılım çağrısı

Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Aydın’da yapacağı mitinge öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katılımını istediği ortaya çıktı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin imzasıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine bugün gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın 27.05.2015 Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek olmaları nedeniyle, tüm ilçelerimizdeki İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ortaokul, Ortaöğretim Okulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve yöneticilerinin aynı gün saat 17.00’de katılımların sağlanması ve katılım listelerinin ilçeler bazında 26.05.2015 Salı günü saat 17.30’a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Büro) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.”

İl Milli Eğitim müdürlere, müdürler velilere katılım çağrısı yaptı

Radikal gazetesinin haberine göre, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçelere gönderilen yazının ardından okul müdürleri de harekete geçti. Aydın’da Koçarlı ilçesindeki Yeniköy Ortaokul Müdürü öğretmen ve öğrenci velilerinin telefonlarına mesaj atarak mitinge katılım istedi. Mesajda mitingin yapılacağı İstasyon meydanında araç kaldırılacağı, katılacak velilerin okul idaresine isimlerini yazdırmaları gerektiği belirtildi.

Okul Müdürü tarafından atılan mesajda “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27.05.2015 Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek olmaları nedeniyle ilçemizdeki tüm ortaokul ve liselerimizdeki öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve yöneticilerin saat 17.00’de İstasyon meydanına taşımalı araçlarla taşınacak olup, velilerin isimlerini acil olarak okul idaresine yazdırmaları gerekmektedir. Saat 17:00 Son” ifadelerine yer verildi.