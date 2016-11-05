Aydın Engin kimdir?

1941 yılında Ödemiş'te dünyaya gelen Aydın Engin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında kimi yazar ve çevirmenlerinin yazılarını daktiloya çekerek geçimini sağlamaya çalışan Aydın Engin hukuk öğrenimini bırakıp tiyatrocu oldu. 1969'da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başlayan Aydın Engin, 12 Mart Darbesi sırasında tutuklandı. 12 Mart sonrasında kurulan ilk sosyalist parti olan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurucuları arasına katılan Aydın Engin, partinin kurucularından Oya Baydar ile evlendi.

Hem Aydın, hem Engin bir hikâye: Kalemini hiç satmadı, hiç palto tutmadı, her darbede tutuklandı!

Yanlışlıkla tahliye edilince...

1980'de tutuklu olduğu sırada bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980'de yurt dışına gitti. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 12 yıl boyunca yurda dönmeyen Aydın Engin, yaşamını siyasi mülteci olarak Almanya'da sürdürdü. 1991'de çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye'ye dönen Aydın Engin, kısa süre Sağmalcılar Cezaevi'nde hapis yattı. Aydın Engin 2015 Ağustos'undan beri Cumhuriyet'te yazıyor.