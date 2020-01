Aydın Engin: "Ben de varım" demeyen 915 kaymakam, 183 rektör, 81 vali; itiraf edin, FETÖ'cü müsünüz, PKK'lı mı?

Aydın Engin*

Artvin’in Borçka’sından Ertuğrul Örnek, Uşak’ın Ulubey’inden Ahmet Solmaz, Denizli’nin Beyağaç’ından Necdet Özdemir...

Kaç etti?

Üç... Evet, baştan say üç; sondan say üç.

Hadi bunlara “Devlet Ebed Müddet” deyip Devlet Bahçeli kontenjanından katılan Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit’inden Oğuz Cem Murat’ı da ekleyin. Etti dört...

Yuf yani... Yuf ki yuf!..

Türkiye’nin 919 ilçesinden topu topu dört milli ve yerli kaymakam “Ben varım lan, sen de var mısın” kampanyasına katılıp referandumda “evet” diyeceklerini açıkladılar.

Peki, geri kalan 915 kaymakam ne oluyor?

Not edilmediklerini sanıyorlarsa fena halde yanılıyorlar. Bu saatten sonra “Ben de varım lan, ben de varım valla” diye naralansalar bile adlarının yanına bir çentik atılmıştır, haberleri olsun...















***

Peki, valilere ne diyeceğiz?

81 vilayetin 81 anlı şanlı valisinden bu satırların yazıldığı dakikalara kadar tık yok.

Yuf yani. Yuf ki ne yuf!..

Vali bu be; boru değil vali, vali...

Hem bu devletin (Hani “tek millet, tek bayrak, tek devlet” tekerlemesindeki devlet var ya işte o devletin) valisi olacaksın, hem referandum kampanyasına “Eveeeeeet... Cumhurumu boş ver ama başkanıma eveeeeeet” naraları ile katılmak için ağırdan alacaksın.

Tek tek not edildiniz. Adlarınızın yanına kocaman bir çentik atıldı. Elinizi çabuk tutup dilinizi dörtnala kaldırmazsanız

o çentik ikiye, üçe çıkar. Üç çentik bir “yok vali” yapar.













***

Gelelim üniversitelere...

Bu ülkede üç beş büyük kentte birikmiş üniversiteleri 14 yıllık iktidarımızda 118 üniversiteye çıkardık. Bunlara 65 vakıf üniversitemizi de ekleyin. (Aslında vakıf üniversitesi biraz daha fazlaydı ama FETÖ’cü olanlarını ayıkladık. Şimdi kılçıksız 65 vakıf üniversitemiz var.)

118 devlet, 65 de vakıf.

Ne etti? 183!..

81 vilayeti olan bir memlekette 183 üniversite. Ne kadar övünsek yeridir. Övünüyoruz da...

“Yav bunların çoğu yüksek lise bile değil.Üniversiteli işsiz oranı ilkokul mezunu işsizlerin oranını çoktan solladı” diye çatal dilleriyle zehir saçanlara elbette kulak asmıyoruz.

Ancak 183 üniversitemizin tepesine oturttuğumuz 183 rektöre ne diyeceğiz?

İçlerinden sadece dördü, evet tıpkı kaymakamlar gibi sadece dördü “Ben de varım; valla billa ben de varım. Cumhurumun başkanına söyleyin ben de evet diyenlerdenim” deme cesareti gösterebildi.

Adnan Menderes Üniversitesi’nden Cavit Bircan, Düzce Üniversitesi’nden Nigar Demircan Çakar, Artuklu Üniversitesi’nden Ahmet Ağırakça ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Peyami Battal.

O kadar. Önden say dört. Sondan say dört...

Peki, geri kalan 179 rektöre ne oluyor? Üniversitelerindeki öğretim üyelerinden yeterli oy alamamalarına rağmen onları tutup rektör koltuğuna oturttuk ve onlar memleket bu en zor geçitteyken susuyorlar...

A-ha da buradan ilan ediyoruz.

179 rektör, 915 kaymakam, 81 vali ayağa kalkın ve itiraf edin:

FETÖ’cü müsünüz, PKK’li mi?