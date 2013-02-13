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Aydın Doğan: Tarafsız olun dedik bazıları militan gazeteci oldular

Aydın Doğan, Doğan Yayın İlkeleri'nin uygulanmasını denetlemek üzere açıklanan kurulda son 10 yılın özeleştirisini yaptı

13 Şubat 2013 12:10

Doğan Holding yönetimini kızlarına devreden ve "Onursal Başkan" sıfatını üstlenen Aydın Doğan, Doğan Yayın İlkeleri'nin uygulanmasını denetlemek üzere açıklanan kurulda yaptığı konuşmada bünyelerinden gönderilen bazı  gazetecileri kastederek "Biz tarafsız olun dedik; bazıları militan oldu" dedi.

gazateciler.com'da yer alan habere göre, 10 yıllık AKP iktidarı döneminde merkez medyanın büyük bir kısmını oluşturan Doğan Yayın Holding, AKP karşıtı yayınlarıyla hükümetin tepkisini çekmiş, Maliye Bakanlığı yoluyla gelen cezalar ile sindirildiği ileri sürülmüştü.

Konuşmasında son 10 yılın özeleştirisini yapan Aydın Doğan, 'Biz tarafsız olun dedik; bazıları militan oldu' diyerek bünyelerinden gönderilen isimlerle ilgili imada bulundu.

Aydın Doğan'ın en dikkat çekici sözleri ise şunlardı:

"Biz bağımsız ve tarafsız yayıncılık derken, kimileri bunu militan gazetecilik için bir vize olarak gördü. Bazı medya mensupları kendilerini kurumlarının üzerinde, adeta bir hükmi şahsiyet olarak algılamaya başladı. "

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