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Aydın Doğan: Ses kaydındaki bazı ifadeler benim üslubumu yansıtmıyor

Aydın Doğan internet sitelerine düşen ve Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğu iddiaları yer alan ses kaydına ilişkin cevap verdi

19 Şubat 2014 10:24

Dün akşam saatlerinde Fethullah Gülen'le bağlantısı olduğu öne sürülen internet sitelerine düşen ses kayıtları iddialarıyla ilgili olarak Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yaptğı açıklmada, "Bu görüşmede bana atfedilen bazı ifadeleri tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bu ifadelerin benim üslubumu yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Aydın Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün yasadışı yollardan yapıldığı anlaşılan bir telefon dinlemesinin kayıtları internete düşmüştür.

Bu kayıt Sayın Fethullah Gülen ile görsel medyadan bir yönetici arasında geçen bir telefon konuşmasına aittir.

Bu görüşmede bana atfedilen bazı ifadeleri tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bu ifadelerin benim üslubumu yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu görüşmeye dayanılarak yapılan gerçekdışı yayınlar hakkında hukuki yollara başvuracağımızı da belirtmek isterim.

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