Aydın Doğan Karikatür Yarışması sonuçlandı

77 ülkeden 2 bin 544 karikatürün katıldığı ve bu yıl 30'uncusu düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda 1’incilik ödülü, geçmişten günümüze savaşların yarattığı tahribatı anlattığı karikatürüyle, Polonyalı karikatürist Krzysztof Grzondziel’in oldu.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki Işıl Club’ta toplanan ve başkanlığını Çek Cumhuriyeti’nden Adolf Born’un yaptığı, Ercan Akyol, Latif Demirci, Selçuk Demirel, Piyale Madra, Robert Jnkoff ve Tan Oral’dan oluşan seçici kurul, finale kalan 234 eseri değerlendirdi. Seçici kurul değerlendirme sonunda Polonyalı Krzysztof Grzondziel’in karikatürünü 1’inciliğe değer buldu. Asuman Küçükkantarcılar’ın karikatürü 2’nci, Lüksemburglu Pol Leurs’un karikatürü 3’üncü oldu.

Ali Raşit Karakılıç, Paulo Verscchoeren, Rodrigo Machado Da Rosa, Sajad Rafeei, William Rasoanaıvo, Rafael Correra, Mojtaba Ejder Panah, Majid Amini, Jose Antonio Garci Nieto, Hamet Bazrafkan, Didie Sri Widiyanto ve Amir Catic’in karikatürleri de başarı ödülüne layık görüldü.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, "Seçici kurul karikatürleri değerlendirmekte büyük güçlük çekti. Gerek seçici kurula, gerek eserlerini gönderen karikatüristlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmada ödül kazanan karikatürlerin 19-29 Haziran tarihleri arasında Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde sergileneceği bildirildi. Yarışmada 1’inci olan karikatüriste 8 bin, 2’nciye 5 bin, 3’üncüye 3 bin 500, başarı ödülü kazanan 12 karikatüriste de 500’er ABD doları ödül verilecek.