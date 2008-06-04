Aydın Doğan Karikatür Yarışması sonuçlandı

Otoritelerce, 'Dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen 25'inci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı.



Antalya'daki IC Green Palace Oteli'nde toplanan, 79 ülkeden 971 sanatçının, 2 bin 665 karikatüründen elediği 37 ülkeden 161 sanatçının 189 karikatürünü değerlendiren Seçiciler Kurulu, Türk sanatçı Ahmet Öztürklevent'in eserini birinci seçti. Yarışmada ikinciliği Arnavutluk'tan Agim Sulaj ve üçüncülüğü de Avusturyalı Gerhard Gepp kazandı.

Karöküter Oscar'ı olarak da adlandırılan yarışmanın birincisi Ahmet Öztürklevent, 8 bin dolar para ödülü ve heykelcikle, Kültür Bakanlığı Plaketi ve Hürriyet Gazetesi Altın Plaketi'ni alacak.



Yarışmada ikinciliği kazanan Arnavutluk'tan Agim Sulaj da 5 bin dolar para ödülü, heykelcik ve Milliyet Gazetesi Altın Plaketi'ni alacak. Üçüncü olan Avusturya'dan Gerhard Gepp'e, 3 bin 500 dolar para ödülü, heykelcik ve Radikal Gazetesi Gümüş Plaketi verilecek.

Başarı ödülleri alanlar

Seçiciler Kurulu'nun 500'er dolar 'Başarı Ödülü'ne değer gördüğü 12 eser, sanatçıları ve ülkeleri şöyle:

Dorhshid Ghodratipour (İran), Friederike Gross (Almanya), Mihai Ignat (Romanya), Pawel Kuczynski (Polonya), Myung- Lae Nam (Güney Kore) (İki başarı ödülü), Dusan Petricic (Sırbistan), Robert Rousso (Fransa), Agim Sulaj (Arnavutluk), Muhammet Şengöz (Türkiye), Ross Thomson (İngiltere) ve Kürşat Zaman (Türkiye).

İki Antalyalı sanatçıya ödül

Yarışmaya ev sahipliği yapan Antalya'dan iki sanatçı da ödül sahibi oldu.

Eseri birinci olan Ahmet Öztürklevent, aynı zamanda ÇEKÜL Vakfı'nın Alanya Temsilcilsi. 'Başarı Ödülü'ne layık görülen Kürşat Zaman da Antalyalı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Zaman, Antalya'daki özel bir şirkette tasarımcı olarak çalışıyor.

Ücretsiz gezilebilecek

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın bu yılki Seçiciler Kurulu'nda dünyaca ünlü karikatür ustaları yer aldı.



Başkanlığını Arjantinli karikatürist Marlene Pohle'nin yaptığı 11 kişilik jüride Baha Boukharı (Filistin), Etıenne Delessert (İsviçre), Latif Demirci, Selçuk Demirel, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Tan Oral (Türkiye), Athanassıos Efthımıadıs (Yunanistan), Michel Kıchka (İsrail), Martın Rowson (İngiltere) ve Kım Yongmın (Güney Kore) görev yaptı.

Seçiciler Kurulu'nun seçtiği eserler, IC Hotels Airport'ta yarın saat 18.30'da yapılacak tören ve kokteylin ardından sergilenmeye başlanacak.



Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan ve ödül alan karikatürler, IC Hotels Airport'ta 10 Haziran'a kadar sergilenecek ve ücretsiz gezilebilecek. Yarışmada derece alan sanatçıların ödülleri Ekim ayında İstanbul'da yapılacak törenle verilecek.

Geçen yıl kazananlar

Geçen yıl yapılan 24'üncü Aydın Doğan Uluslarası Karikatür Yarışması'nda Belaruslu sanatçı Marina Markevitch birinci, Kübalı sanatçı Angel Boligan Corbo ile Brezilyalı Dalcio Machado'nun eserleri ikinciliği paylaşırken, Hindistanlı sanatçı C. B. Shibu üçüncü olmuştu.